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Глава Минспорта Беларуси допустил изменение системы допуска атлетов на Олимпиаду

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук допустил возможность изменения в системе олимпийского отбора.



"Лишить спортсмена этого права не совсем правильно. Надо серьезно подумать и порассуждать, надо ли спортсмена, который в мировом табеле о рангах занимает 40-е или 60-е место, везти на Олимпиаду, способен ли он бороться и показывать результаты на уровне лучших спортсменов мира. Может быть, эту систему и следует пересмотреть. Но это надо продискутировать со спортивной общественностью, функционерами. Вынести на обсуждение и принять решение. Но на сегодняшний день решение такое: мы всем спортсменам, кто получил право, дали возможность выступить на Олимпийских играх", - сказал Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

У спортсмена, пишет Interfax.by, это может быть единственный шанс в жизни - в это четырехлетие он смог отобраться, а в следующее может не попасть, отметил министр.

"Мы знаем, что есть спортсмены, которые показывают средний результат, но он может "выстрелить" на Олимпиаде. Олимпиада - это особые условия, особые соревнования", - подчеркнул Ковальчук.

Говоря о политических взглядах спортсменов, министр заявил, что против действующей власти выступили единицы.
"Слава богу, это всего 3-5%. Нормальных людей с нормальным понимаем процессов, которые происходят в обществе, государстве, мире, значительно больше. Тех, которые повелись на уловки, единицы", - заявил он.

По словам главы Минспорта, некоторые спортсмены, которые уволились из госучреждений, вернулись туда на работу. 

"Даю шанс. Пусть будет на их совести", - сказал Ковальчук. Сейчас в белорусском спорте, по его словам, "здоровая, нормальная обстановка". 
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