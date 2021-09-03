



Белорусский футбол снова в центре внимания. На прошедших выходных Следственный комитет совместно с ГУБОПиК пресек попытку организации договорного матча в первой лиге чемпионата страны. Милиционеры задержали подозреваемого, который пытался подкупить футболиста для обеспечения нужного результата матча "Нафтан" – "Локомотив".





Первое время МВД не раскрывало личность задержанного, ограничившись лишь краткими сведениями: 44 года, бывший футболист, родился в Могилеве и уже ранее был судим за организацию «договорняков». Гадать долго не пришлось, пишет Спортарена. В четверг ведомство сообщило, что договорной матч пытался организовать Виталий Ланько, осужденный в июле 2020 года на три года «химии» за подобное преступление.









* * *





Карьеру экс-футболист начинал в родном Могилеве за местное Торпедо-Кадино. После перебрался в Днепр-Трансмаш, с которым в 1998-м стал чемпионом страны. В 2001-м на восемь лет уехал играть за рубеж. Выступал за российские Факел, Спартак из Нальчика, Уралан, Луч-Энергию, украинскую Волынь, казахский Женис и другие команды. В этот же период вызывался в сборную Беларуси. На счету форварда – шесть матчей за «националку». В Беларусь вернулся в 2010-м. Поиграл за Белшину и Торпедо-БелАЗ, в котором и закончил в 2012 году.





Однако долго без футбола не смог. В 2016 году Ланько всплыл в возрожденном могилевском Торпедо, которое тогда играло во второй лиге. Правда, сыграл форвард всего в двух матчах «черно-белых» и даже пропустил Кубок с БАТЭ, ради которого его собственно и приглашали. Вскоре нападающий окончательно завязал с большим футболом, сосредоточившись на любительском. Периодически Ланько привлекали к играм ветеранов. Так, в 2018-м он сыграл за Днепр в матче, посвященном 20-летию победе команды в чемпионате.





Ланько пытался заниматься бизнесом, связанным с банями и саунами, но получалось у него не очень хорошо. Дело не процветало.





* * *





Впервые в криминальной хронике экс-футболист мелькнул в январе 2019 года, когда был задержан за организацию договорных матчей в 2017-2019 годах. Эпизодов тогда набралось около 20 и на скамье подсудимых оказалось 18 футболистов и один волейболист.





На суде Ланько признавался, что занялся организацией «договорняков» из-за тяжелого финансового положения и сложного эмоционального состояния, вызванного разводом.





– Я был ИП, занимался спецтехникой. Брал кредит. Было тяжелое положение. Были финансовые трудности. В России встретил человека, который предложил за вознаграждение поучаствовать в обеспечении нужного результата. Нужно было договориться с футболистами, – говорил бывший форвард во время допроса на одном из заседаний.





От Ланько требовалось найти команду и игроков, с которыми можно договориться о результате за вознаграждение, и в конечном счете обеспечить нужный результат. А потом, когда событие произойдет, раздать деньги. В качестве помощника и связующего звена между ним и футболистами Ланько нашел игрока Нафтана Михаила Горбачева.





Нужные матчи выбирал человек из России. Он говорил и о суммах, которые надо обещать игрокам. Футболисты всякий раз получали разное, а Ланько всегда тысячу долларов с события.





Правда, первый матч «сделать» не удалось. Нафтан не сумел проиграть минскому Динамо в первом тайме. Поэтому первым эпизодом дела стала игра 2017 года между Нафтаном и брестским Динамо. Новополочане проиграли с нужной разницей и получили от Ланько четыре тысячи долларов на всех.





На суде, отвечая на вопросы адвоката, Ланько признавался, что ситуация, в которой он оказался, урок для него на будущее.





– В будущем я не буду этим заниматься, – говорил Ланько.





За содеянное суд приговорил экс-форварда сборной Беларуси к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Иными словами Ланько получил три года «химии». Отбывал наказание он в Минске и работал на заводе «Горизонт».





* * *





29 августа 2021 года Ланько был снова задержан. МВД опубликовало видео, на котором он признается в том, что пытался подкупить футболиста с целью организовать договорной матч. Интересно, что правила содержания в учреждениях открытого типа запрещают заключенным посещать спортивные мероприятия без сопровождения. Кроме того, заключенный должен постоянно находиться на территории исправительного учреждения, но в необходимых случаях ему может быть позволено покинуть «химию» на несколько дней.





Следственный комитет утверждает, что Ланько собирался повлиять на результат матча первой лиги между Нафтаном и гомельским Локомотивом, который проходил 29 августа как раз в то время, когда Ланько задерживали. По версии следствия, бывший футболист, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч, предложил спортсмену одной из команд (какой пока не уточняется) 5 тысяч долларов за поражение.





Нафтан и Локо играли в Новополоцке. Обеим командам нужна была победа, так как они сохраняют шансы на выход в высшую лигу. От третьего места, дающего право играть в стыках, Локомотив отставал на пять очков, Нафтан – на 11. В розыгрыше тогда было 42 очка.





В первом тайме Локомотив выглядел очень слабо, почти не создавал моментов у ворот голкипера новополочан Игоря Довгялло и заслуженно пропустил два мяча к перерыву. Во второй половине игра гостей не сильно изменилась. Сбавил обороты и Нафтан, надеявшийся спокойно довести дело до победы. Гомельчане завелись лишь после удаления своего игрока на 72-й минуте: забили один мяч, имели еще пару моментов, но отличиться не смогли.













Ланько обвиняется по статье 253 Уголовного кодекса Беларуси: «Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов».





Вероятнее всего, его действия будут квалифицироваться как действия, совершенные повторно. Согласно второй части статьи, бывшему футболисту грозит штраф, ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением (или без него) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.