



"Думаю, у него сейчас настал такой период, когда надо играть. В "Динамо", возможно, он проигрывал конкуренцию. Поэтому для него сейчас самое главное игровая практика.





Почему "Десна"? Есть возможность там играть. Но не подумайте, что это связано со мной. С Александром Дмитриевичем Рябоконем мы не созванивались. Никакого лоббирования в этом вопросе не было. Тем более, что по знакомству в футбол играть не будешь.





Пока что речь идёт о молодежной команде, в которой он сможет получить игровую практику, Десна была в нем заинтересована. Это его решение. Артем может играть на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника.



