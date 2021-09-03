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Александр Хацкевич: "Мой сын по манере игры похож на Дрогба"

Белорусский специалист Александр Хацкевич рассказал о новом этапе карьеры своего сына Артема, который, напомним, на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в черниговскую "Десну".


  
"Думаю, у него сейчас настал такой период, когда надо играть. В "Динамо", возможно, он проигрывал конкуренцию. Поэтому для него сейчас самое главное игровая практика.

Почему "Десна"? Есть возможность там играть. Но не подумайте, что это связано со мной. С Александром Дмитриевичем Рябоконем мы не созванивались. Никакого лоббирования в этом вопросе не было. Тем более, что по знакомству в футбол играть не будешь.

Пока что речь идёт о молодежной команде, в которой он сможет получить игровую практику, Десна была в нем заинтересована. Это его решение. Артем может играть на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника.

Кого он напоминает мне по манере игры? Дидье Дрогба (смеется)", - сказал Хацкевич, пишет Football.by.
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