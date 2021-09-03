



Легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Нидрея получила предложение руки и сердца сразу после забега на 200 метров.





Финишировавшая четвертой спортсменка столкнулась с приятным сюрпризом.





Практически сразу после гонки ее проводник Мануэль Ваз де Вега упал на одно колено и сделал ей предложение.





Девушка ответила согласием, пишет ru.oxu.az, а затем обняла своего возлюбленного.



