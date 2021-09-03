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Паралимпийке сделали предложение прямо на беговой дорожке

На Летних Паралимпийских играх в Токио произошло интересное событие.


Легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Нидрея получила предложение руки и сердца сразу после забега на 200 метров.

Финишировавшая четвертой спортсменка столкнулась с приятным сюрпризом.

Практически сразу после гонки ее проводник Мануэль Ваз де Вега упал на одно колено и сделал ей предложение.

Девушка ответила согласием, пишет ru.oxu.az, а затем обняла своего возлюбленного.
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