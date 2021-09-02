Лавров: США могут выкрасть российских спортсменов, представляющих угрозу
Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя.
"Я не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру, и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", — заявил Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
Ранее президент США подписал принятый конгрессом "акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, пишет rsport.ria.ru
18:49 02/09/2021
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