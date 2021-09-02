"Я не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру, и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", — заявил Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.



