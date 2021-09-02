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Роналду дал пощечину защитнику сборной Ирландии

Криштиану Роналду влепил пощечину игроку сборной Ирландии за откидку мяча в матче квалификации ЧМ-2022.  сообщает Sports.ru.


Сборная Португалии играет с Ирландией (0:1, первый тайм) в квалификации ЧМ-2022.

На 12-й минуте главный арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота ирландцев.

Нападающий Криштиану Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, но защитник соперников Дара О’Ши, представляющий «Вест Бромвич», ногой откинул мяч в сторону.

Роналду правой рукой дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел.

Судья не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока, сообщает Sports.ru. 
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