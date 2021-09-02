Роналду дал пощечину защитнику сборной Ирландии
Криштиану Роналду влепил пощечину игроку сборной Ирландии за откидку мяча в матче квалификации ЧМ-2022. сообщает Sports.ru.
Сборная Португалии играет с Ирландией (0:1, первый тайм) в квалификации ЧМ-2022.
На 12-й минуте главный арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота ирландцев.
Нападающий Криштиану Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, но защитник соперников Дара О’Ши, представляющий «Вест Бромвич», ногой откинул мяч в сторону.
Роналду правой рукой дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел.
Судья не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока, сообщает Sports.ru.
Кстати, пенальти Роналду не забил
16:56 02/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение