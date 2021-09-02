



"Это будет очень трудный матч. Виктория всегда отлично играет здесь, в Нью-Йорке. Думаю, у неё за плечами три финала. Я с большим нетерпением жду таких встреч. Сейчас у меня было два тяжелых матча, и это будет еще один. Самое лучшее в карьере — возможность сыграть с теннисистками топ-уровня.





Виктория отличный игрок, независимо от того, в каком она состояние. Даже если она не выступает в туре, я чувствую, что она всегда опасна, потому что, если ты раньше играл великолепно, ты всегда можешь сыграть великолепно. Она одна из лучших игроков в мире", - приводит слова спортсменки официальный сайт турнира.



