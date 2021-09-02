



"Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на "Экспо". Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче", — приводит слова мэра города Константина Шестакова championat.com.





Такое заявление Шестаков сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Казань также намерены подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция), Олимпиаду-2028 примет Лос-Анджелес (США), а Олимпиада-2032 пройдёт в Брисбене (Австралия).