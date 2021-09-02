У сотрудников сайта By.Tribuna.com прошли обыски
У сотрудников спортивного сайта By.Tribuna.com проходят обыски.
Об этом рассказал в Фейсбуке руководитель проекта Максим Березинский.
1 сентября силовики пришли в квартиру, где журналист жил до отъезда из Беларуси. Они взломали дверь, а соседям сказали, что из-за запаха ацетона подозревают жильцов квартиры в изготовлении наркотиков. Собственника квартиры не вызвали.
"Гордились, что шумели только пять минут, так как на лестничной клетке живут в том числе маленькие дети. Изъяли жесткий диск старого компьютера, несколько допотопных флешек, пару белых браслетов, пару красных, магнитик с «Пагоняй» с холодильника и биту с логотипом Tribuna.com. Достойный улов. Больше всего переживал, чтобы не изъяли кухню. Она у меня белая, а посередине стоит красный холодильник. Но кухня на месте. Холодильник тоже", — иронизирует журналист.
Березинский считает, что обыск произошел в рамках "общего уголовного дела о прошлогодних беспорядках".
По его словам, на днях обыск прошел у еще одного сотрудника сайта.
Источник: euroradio.fm
10:36 02/09/2021
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