Об этом рассказал в Фейсбуке руководитель проекта Максим Березинский.





1 сентября силовики пришли в квартиру, где журналист жил до отъезда из Беларуси. Они взломали дверь, а соседям сказали, что из-за запаха ацетона подозревают жильцов квартиры в изготовлении наркотиков. Собственника квартиры не вызвали.





"Гордились, что шумели только пять минут, так как на лестничной клетке живут в том числе маленькие дети. Изъяли жесткий диск старого компьютера, несколько допотопных флешек, пару белых браслетов, пару красных, магнитик с «Пагоняй» с холодильника и биту с логотипом Tribuna.com. Достойный улов. Больше всего переживал, чтобы не изъяли кухню. Она у меня белая, а посередине стоит красный холодильник. Но кухня на месте. Холодильник тоже", — иронизирует журналист.





Березинский считает, что обыск произошел в рамках "общего уголовного дела о прошлогодних беспорядках".





По его словам, на днях обыск прошел у еще одного сотрудника сайта.







