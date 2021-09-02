Арина Соболенко вышла в третий круг US Open
Вторая ракетка мира Арина Соболенко уверенно победила Тамару Зиданшек из Словакии в матче 1/32 финала "US Open" — 6:3, 6:1.
Следующей соперницей белоруски 3 сентября станет американка Даниэль Роуз Коллинс (29 ВТА).
Нью-Йорк (США). Турнир "Большого шлема" US Open. 57 500 000 долларов. Открытые корты, хард. Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг
Арина Соболенко (Беларусь, 2 ВТА) — Тамара Зиданшек (Словакия, 40 ВТА) — 6:3, 6:1, пишет Прессбол.
09:32 02/09/2021
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