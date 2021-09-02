Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных
Португалец забил в составе национальной команды 111 голов.
В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).
Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.
Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом, пишет korrespondent.net.
Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.
09:10 02/09/2021
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