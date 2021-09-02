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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных

Португалец забил в составе национальной команды 111 голов.


В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).

Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.

Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом, пишет korrespondent.net.

Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.

 

 
 
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