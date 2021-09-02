© Photo : Пресс-служба ХК "Динамо-Минск"





Нападающий Марио Кемпе поможет "Динамо" быстро переходить из обороны в атаку, а Мальте Стремвалль – точечное усиление, заявил генеральный менеджер "зубров" Андрей Парфимович.





По его словам, пишет Sputnik, Кемпе за карьеру "успел набраться опыта". Из-за того, что в конце сезона 2020/2021 форвард получил травму, не смог себя проявить, а потому не востребован топ-клубами с большими ресурсами, считает генеральный менеджер.





Он также отметил универсальность нападающего: среди сильных качеств нападающего он назвал скорость, мобильность, возможность быстро перейти из обороны в атаку, умение играть в опасных зонах.





Что касается Стремвалля, то Парфимович назвал это приобретение точечным усилением, которое стало недостающим элементом в мозаике "зубров".

Дело в том, что "Динамо" не хватало праворукого бросающего форварда первой атакующей линии.





"Швед идеально подходит под эти характеристики. Плюс он один из самых быстрых и индивидуально сильных игроков лиги, хороший форчекер с отличным катанием. Это подписание повысило совокупный уровень мастерства команды", - цитирует пресс-служба "Динамо" Парфимовича.

Почему Стремвалля обменяли?

СКА из Санкт-Петербурга взамен Стремвалля получил права на американского защитника Бреннана Менелла. По словам генерального менеджера, после прошлого сезона статус Менелла взлетел, соответственно, подписать его в "Динамо" на приемлемых условиях было бы тяжело. Поэтому минский клуб устроил вариант с обменом.





В минском "Динамо" теперь насчитывается десять легионеров, не считая российских хоккеистов. Среди ключевых игроков, которых "зубры" подписали этим летом, - канадский нападающий Тейлор Бек, шведский защитник Лукас Бенгтссон и словацкий голкипер Патрик Рыбар, чех Якуб Крейчик, шведские нападающие Маттиас Теденбю и Марио Кемпе. Также в "Динамо" пришли сразу несколько молодых спортсменов.





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