+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сборная Беларуси прилетела в Чехию, в выездном составе отсутствует голкипер Егор Хаткевич ном составе отсутствует голкипер Егор Хаткевич

Главная футбольная команда страны совершила перелет в Остраву, где 2-го сентября проведет матч квалификации чемпионата мира ФИФА 2022 года против Чехии.


1 сентября "Airbus" авиакомпании "Ямал" с белорусской делегацией на борту совершил перелет из Минска в Остраву. Национальная сборная Беларуси остановилась в отеле "Mercure", расположенном в черте города, пишет Прессбол. Вечером подопечные Георгия Кондратьева проведут предыгровую тренировку.

К третьему матчу квалификации чемпионата мира ФИФА 2022 года готовятся 24 футболиста:

Вратари: Сергей Черник ("Шахтер", Солигорск), Павел Павлюченко ("Рух", Брест).

Защитники: Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Артем Рахманов (все — "Рух", Брест), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич, Глеб Шевченко (все — "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов, Александр Павловец (оба — "Колос", Ковалевка, Украина), Максим Швецов ("Динамо-Минск").

Полузащитники: Никита Корзун, Дмитрий Подстрелов (оба — "Шахтер", Солигорск), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков (оба — "Динамо-Минск"), Павел Седько ("Динамо-Брест"), Денис Гречихо, Артем Концевой (все — "Рух", Брест), Руслан Лисакович ("Ислочь").

Нападающие: Максим Скавыш ("Шахтер", Солигорск), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), информирует сайт БФФ.

В выездном составе отсутствует голкипер минского "Динамо" Егор Хаткевич, которого Георгий Кондратьев вызывал на сбор национальной команды.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]