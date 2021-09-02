



1 сентября "Airbus" авиакомпании "Ямал" с белорусской делегацией на борту совершил перелет из Минска в Остраву. Национальная сборная Беларуси остановилась в отеле "Mercure", расположенном в черте города, пишет Прессбол. Вечером подопечные Георгия Кондратьева проведут предыгровую тренировку.





К третьему матчу квалификации чемпионата мира ФИФА 2022 года готовятся 24 футболиста:





Вратари: Сергей Черник ("Шахтер", Солигорск), Павел Павлюченко ("Рух", Брест).





Защитники: Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Артем Рахманов (все — "Рух", Брест), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич, Глеб Шевченко (все — "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов, Александр Павловец (оба — "Колос", Ковалевка, Украина), Максим Швецов ("Динамо-Минск").





Полузащитники: Никита Корзун, Дмитрий Подстрелов (оба — "Шахтер", Солигорск), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков (оба — "Динамо-Минск"), Павел Седько ("Динамо-Брест"), Денис Гречихо, Артем Концевой (все — "Рух", Брест), Руслан Лисакович ("Ислочь").





Нападающие: Максим Скавыш ("Шахтер", Солигорск), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), информирует сайт БФФ.





В выездном составе отсутствует голкипер минского "Динамо" Егор Хаткевич, которого Георгий Кондратьев вызывал на сбор национальной команды.







