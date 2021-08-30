



31 августа в Минском городское суде состоится заседание, на котором рассмотрят дело о ликвидации ГК «Витязь» и МОО «Спортивный клуб «Берсерк».





ГК “Витязь” известен тем, что в 2020-м году игроки клуба отказались выходить на один из матчей из-за задержания известной баскетболистки, лучшей центровой мира в 2010 году, двукратной чемпионки России, чемпионки Литвы, Польши, финалистки WNBA, бронзовой призерки чемпионата Европы в составе сборной Беларуси Елены Левченко. После демарша “Витязь” отстранили от участия в Чемпионате Беларуси, пишет Ежедневник. Тренером клуба являлся известный спортсмен Константин Яковлев, которому присудили 15 суток ареста по политическим мотивам.





Директор ГК «Витязь» Александр Опейкин осенью прошлого года занял пост исполнительного директора «Белорусского фонда спортивной солидарности», основанного трехкратной олимпийской призеркой Александрой Герасименей. BSSF оказывает финансовую, психологическую, организационную помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий силовиков.





За время работы Фонд направил более 130 тыс. евро на оказание финансовой помощи репрессированным спортсменам, менеджерам и спортивным функционерам, оказал адресную помощь 115 обратившимся заявителям, в том числе участнице Олимпийских игр в Токио Кристине Тимановской, добился переноса из Беларуси Чемпионата мира по хоккею на льду - 2021, Чемпионата мира по современному пятиборью, Финала Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу и отмены Чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет. За такую деятельность власти Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Опейкина и Герасимени.





Александр Опейкин так прокомментировал преследование ГК «Витязь» в Беларуси: «Ликвидируют просто юридическое лицо, а не клуб! Это с клубом никак не связано. Юрлицо - это то, что просто позволяет вести хозяйственную деятельность, а клуб - это воспоминания, история. Это те вещи, которые никак не ликвидируешь. Игроки остаются и дальше работают. И клуб будет играть в Новой Беларуси».





Тренер ГК «Витязь» Константин Яковлев, который также был вынужден покинуть Беларусь, заявил следующее: «Жду новостей о создании нового клуба, который ни копейки не возьмет из госбюджета».



