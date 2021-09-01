Мы очень любим сравнивать белорусский чемпионат с польским. Мнения разные — от того, где по нам до него, как до Луны, до того, что мы различаемся, по сути, только оберткой, а по качеству непосредственно футбола разница не такая уж большая. Материала для сравнения было, прямо скажем, всегда немного. В Польше, конечно, постоянно заезжали наши легионеры. Но навскидку мы вспомним не много фамилий: Омельянчук, Радушко, Кривец, Савицкий, Зубович. Это если не углубляться в прошлое. А что, если мы скажем, что прямо сейчас в чемпионате Польши играет около 40 наших легионеров? Но не в Д1, разумеется. И даже не в Д2. Теперь на этом уровне нет никого, так что football.by углубляется в недры футбола наших западных соседей.

Последним из тех, кто оставил значимый след в польском футболе, был Сергей Кривец, который был одним из лидеров познаньского "Леха", где раздавал передачи на набирающего мощь Роберта Левандовского. С тех пор прошло больше десяти лет, в элитный дивизион польского чемпионата успели разве что ненадолго заглянуть Иван Маевский, Павел Савицкий и Егор Зубович, но не закрепились в "Ягеллонии". То, что экс-легионеры из нашего чемпионата (Младенович, Гвилия, Яхшибоев) там сейчас на первых ролях, разумеется, оставим за скобками.





Белорусов же нет не только в "экстраклясе", с которой пытались сравнивать нашу высшую лигу во времена ее расцвета. Логика была: из польского чемпионата "Легии" лишь однажды удалось пробиться в группу Лиги чемпионов (был провал), в то время как БАТЭ там был пять раз. И тем не менее путь на Запад для белорусов всегда был тернист. Сейчас — особенно. Наших легионеров нет не только в "экстраклясе", но и во втором польском дивизионе. Зато ниже их — огромное количество. Какое именно — сказать сложно, потому как за всеми уследить решительно невозможно.





Миграция в минор сопровождается и определяется нашей объективной реальностью. В плотном миграционном потоке, разумеется, участвуют и спортсмены, в том числе футболисты. И это те случаи, когда не клубы приглашают игроков, а сами игроки, уезжая, пытаются найти хоть какое-нибудь место работы. Разумеется, это не Д1 и Д2, а порою даже не Д3 и не Д4…





Полностью текст здесь