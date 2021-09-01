Фото: Максим Шеметов / Reuters





Бывший футболист сборной Бразилии Пеле обратился к Криштиану Роналду. Спортсмен оставил комментарий к посту португальца в Instagram, в котором тот сообщил о возвращении в «Манчестер Юнайтед».





«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Будь всегда счастлив, Криштиану», — написал бразилец. На момент публикации новости комментарий собрал 133 тысячи лайков.

Во вторник, 31 августа, сообщалось, что 80-летний Пеле оказался в больнице. Спортсмен заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.





Ранее в тот же день «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду. Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, после чего играл в составе мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».



