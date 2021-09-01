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Пеле о возвращении Роналду в МЮ: нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой

Пеле обратился к Роналду после его возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле обратился к Криштиану Роналду. Спортсмен оставил комментарий к посту португальца в Instagram, в котором тот сообщил о возвращении в «Манчестер Юнайтед».

«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Будь всегда счастлив, Криштиану», — написал бразилец. На момент публикации новости комментарий собрал 133 тысячи лайков.
Во вторник, 31 августа, сообщалось, что 80-летний Пеле оказался в больнице. Спортсмен заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.

Ранее в тот же день «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду. Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, после чего играл в составе мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
lenta.ru
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