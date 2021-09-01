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Пресечена попытка организации договорного матча. Задержан бывший футболист из Могилева

Сотрудники ГУБОПиК совместно с СК РБ пресекли попытку организации договорного матча

Как сообщает пресс-служба МВД, за попытку подкупа профессионального игрока клуба первой лиги Чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилева.

Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал спортсмена обеспечить нужный результат матча за незаконное вознаграждение. В частности, за проигрыш команды обещал несколько тысяч долларов. Реализовать задуманное ему помешали оперативники.

Экс-футболист задержан.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению иных участников преступной схемы, в том числе в отношении лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований.

Как сообщили в СК РБ, УСК по городу Минску совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт попытки оказать влияние на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по футболу "Нафтан" — "Локомотив", назначенного на 29 августа текущего года.

В отношении 44-летнего уроженца Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на подкуп участника спортивного соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По информации следствия, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них 5 тысяч долларов за поражение представляемой им команды.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей противоправные действия пресечены.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
pressball.by
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