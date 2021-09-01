+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Крумкачы" не получат от "Ислочи" компенсацию за подготовку Лисаковича

Такое решение было принято по итогам нескольких заседаний этим летом комитета БФФ по статусу и переходам игроков. Напомним, что младший из трех братьев Лисаковичей впервые вызван в основную сборную Беларуси.


"Крумкачы", в рядах которых футболист провел минувший сезон, рассчитывали на типовую компенсацию от "волков" за подготовку футболиста не старше 23 лет. Как известно, именно в "Ислочь" перебрался из столичного клуба 19-летний полузащитник. 

В громадном пресс-релизе, размещенном на сайте БФФ по итогам спора сторон, главным является следующее. Согласно регламенту, такая компенсация не выплачивается, если игроку не был предложен новый контракт с клубом.

Кроме того, комитет федерации обратился к практике рассмотрения подобных споров в арбитражном суде в Лозанне. А именно -- в решении по одному из дел арбитры отметили, что "если клуб желает сохранить право на получение компенсации за подготовку и обучение игрока, то необходимо обосновать это право, проявляя активную позицию по отношению к игроку, чтобы явно выраженным образом продемонстрировать, что клуб по-прежнему рассчитывает на него в будущем сезоне. Соответственно, клуб должен либо предложить игроку контракт, либо проявить добросовестную и искреннюю заинтересованность в использовании его услуг в будущем".

А поскольку ни того, ни другого со стороны "Крумкачоў" предпринято не было, то "воронам" отказали в выплате компенсации "в связи с отсутствием оснований для удовлетворения заявленных требований".
Источник: football.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]