



"Крумкачы", в рядах которых футболист провел минувший сезон, рассчитывали на типовую компенсацию от "волков" за подготовку футболиста не старше 23 лет. Как известно, именно в "Ислочь" перебрался из столичного клуба 19-летний полузащитник.





В громадном пресс-релизе, размещенном на сайте БФФ по итогам спора сторон, главным является следующее. Согласно регламенту, такая компенсация не выплачивается, если игроку не был предложен новый контракт с клубом.





Кроме того, комитет федерации обратился к практике рассмотрения подобных споров в арбитражном суде в Лозанне. А именно -- в решении по одному из дел арбитры отметили, что "если клуб желает сохранить право на получение компенсации за подготовку и обучение игрока, то необходимо обосновать это право, проявляя активную позицию по отношению к игроку, чтобы явно выраженным образом продемонстрировать, что клуб по-прежнему рассчитывает на него в будущем сезоне. Соответственно, клуб должен либо предложить игроку контракт, либо проявить добросовестную и искреннюю заинтересованность в использовании его услуг в будущем".





А поскольку ни того, ни другого со стороны "Крумкачоў" предпринято не было, то "воронам" отказали в выплате компенсации "в связи с отсутствием оснований для удовлетворения заявленных требований".