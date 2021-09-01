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Интересный роворот: Green будет финансировать хоккейный клуб Баскова - владелец сети недавно вышел из СИЗО

Хоккейный клуб «Динамо», председателем наблюдательного совета которого является Дмитрий Басков, обрел нового партнера.

Как заметила «Наша Нива», им стало ООО «Гринрозница» — компания, которая управляет сетью магазинов Green.

Таким образом, у «Динамо» теперь два генеральных партнера: Green и Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Также есть генеральный спонсор («Беларуськалий») и несколько десятков «официальных партнеров» и просто «партнеров», отмечает the-village.me

В начале февраля этого года задержали Геннадия Кирейкова — владельца сети Green и торгового центра «Скала». А за неделю до этого, 4 февраля, стало известно о визите сотрудников Департамента финансовых расследований в минский офис компании «Гринрозница».

Выпустили Кирейкова только через 4 месяца, в начале июня. По слухам, ходившим в бизнес-кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.

Дмитрия Баскова подозревают в участии в рейдах против ленточек в минских дворах. Человека, похожего на Баскова, видели во «дворе Перемен», когда там до смерти избили Романа Бондаренко.
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