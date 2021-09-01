Золото с рекордом мира завоевал немец Талисо Энгель — 1.02,97.





Беларуский представитель Игорь Бокий, выигравший в Токио уже пять золотых медалей, на сей раз остался вне тройки призеров, завершив дистанцию лишь пятым — 1.05,90.





Комментаторы "МАТЧ ТВ" предварили этот финал главной интригой: "Неужели Бокий впервые проиграет?"





Всего за три Паралимпиады уроженец Бобруйска стал обладателем 16 золотых, 1 серебряной и 1 бронзовой наград.



