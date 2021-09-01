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"Неужели Бокий проиграет?" На Паралимпиаде в Токио в финале 100 м брассом беларус остался без медалей

На Паралимпийских играх в Токио завершился финальный заплыв на 100 метров брассом (категория участников — SB13).

Золото с рекордом мира завоевал немец Талисо Энгель — 1.02,97.

Беларуский представитель Игорь Бокий, выигравший в Токио уже пять золотых медалей, на сей раз остался вне тройки призеров, завершив дистанцию лишь пятым — 1.05,90.

Комментаторы "МАТЧ ТВ" предварили этот финал главной интригой: "Неужели Бокий впервые проиграет?"

Всего за три Паралимпиады уроженец Бобруйска стал обладателем 16 золотых, 1 серебряной и 1 бронзовой наград.
Источник: pressball.by
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