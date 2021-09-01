



Шведский форвард Мальте Стремвалль перешел из СКА в минское «Динамо» в результате обмена.





По сведениям «СЭ» , по контракту с питерцами за будущий сезон швед должен был заработать почти 544 тысячи долларов.





Стремвалль стал десятым легионером в составе «динамовцев», без учета россиян.