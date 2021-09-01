Вам и не снилось! Новобранец минского "Динамо" будет получать $544 тысячи в год
Новобранец минского «Динамо» Мальте Стремвалль будет получать 544 тысячи долларов в год
Шведский форвард Мальте Стремвалль перешел из СКА в минское «Динамо» в результате обмена.
По сведениям «СЭ», по контракту с питерцами за будущий сезон швед должен был заработать почти 544 тысячи долларов.
Стремвалль стал десятым легионером в составе «динамовцев», без учета россиян.
Источник: naviny
10:26 01/09/2021
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