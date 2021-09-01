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Вам и не снилось! Новобранец минского "Динамо" будет получать $544 тысячи в год

Новобранец минского «Динамо» Мальте Стремвалль будет получать 544 тысячи долларов в год


Шведский форвард Мальте Стремвалль перешел из СКА в минское «Динамо» в результате обмена.

По сведениям «СЭ», по контракту с питерцами за будущий сезон швед должен был заработать почти 544 тысячи долларов.

Стремвалль стал десятым легионером в составе «динамовцев», без учета россиян.
Источник: naviny
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