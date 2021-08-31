



"Сливочные" подписали контракт с 18-летним хавбеком, документ будет действовать до 2027 года. Финансовые условия сделки не уточняются. По информации портала Transfermarkt.de, сумма компенсации французскому клубу составила 31 миллион евро.





Камавинга - воспитанник "Ренна", пишет Лента.Ру. В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча в чемпионате Франции, в которых не отметился результативными действиями.





8 сентября прошлого года Камавинга в возрасте 17 лет стал самым молодым игроком сборной Франции с 1914 года. Через месяц хавбек отметился дебютным голом. Всего он провел за трехцветных три матча.







