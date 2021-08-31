"Реал" приобрел за 30 миллионов евро футболиста сборной Франции
Мадридский "Реал" купил у "Ренна" полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавингу. Об этом сообщается на сайте испанской команды.
"Сливочные" подписали контракт с 18-летним хавбеком, документ будет действовать до 2027 года. Финансовые условия сделки не уточняются. По информации портала Transfermarkt.de, сумма компенсации французскому клубу составила 31 миллион евро.
Камавинга - воспитанник "Ренна", пишет Лента.Ру. В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча в чемпионате Франции, в которых не отметился результативными действиями.
8 сентября прошлого года Камавинга в возрасте 17 лет стал самым молодым игроком сборной Франции с 1914 года. Через месяц хавбек отметился дебютным голом. Всего он провел за трехцветных три матча.
09:45 01/09/2021
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