Илья Ивашко обыграл в 1/64 финала "US Open" американца и сразится в 1/32 финала с канадцем

Сильнейший теннисист Беларуси Илья Ивашко праздновал победу в первом круге одиночного разряда "US Open": наш соотечественник в трех сетах одолел представителя США Тенниса Сандгрена. Игра продолжалась 2 часа 27 минут. За матч Илья исполнил 14 эйсов против 15 у соперника и допустил лишь две двойные ошибки против четырех у Тенниса. 40-38 — соотношение виннерсов.