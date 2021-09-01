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Илья Ивашко обыграл в 1/64 финала "US Open" американца и сразится в 1/32 финала с канадцем

Сильнейший теннисист Беларуси Илья Ивашко праздновал победу в первом круге одиночного разряда "US Open": наш соотечественник в трех сетах одолел представителя США Тенниса Сандгрена. Игра продолжалась 2 часа 27 минут. За матч Илья исполнил 14 эйсов против 15 у соперника и допустил лишь две двойные ошибки против четырех у Тенниса. 40-38 — соотношение виннерсов.



В 1/32 финала Ивашко встретится с представляющим Канаду Вашеком Поспишилом (58 АТП), пишет Прессбол.

US Open, Нью-Йорк, США
Призовой фонд — 57 500 000 долларов
Мужчины, одиночный разряд, 1-й круг
Илья Ивашко (53 АТП, Беларусь) — Теннис Сандгрен (91 АТП, США) — 7:6 (3), 6:3, 6:4
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