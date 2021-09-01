







"В хоккей сейчас играют уже везде, все научились подводить себя к важным стартам в хорошей физической готовности. И поляки доказали это еще в олимпийской предквалификации, когда обыграли Казахстан, сопоставимый с нами по уровню.





В Братиславе в матче с поляками нам досталась роль тех же шведов, которых мы победили на чемпионате мира-2021 в Риге. В Швеции такие неудачи очень болезненно воспринимаются. А ведь это самая эффективная нация в воспитании хоккеистов экстра-класса.





Довольно долгое время сборная Беларуси держалась на ресурсе советской системы подготовки, и только сейчас у нас начинают появляться качественные игроки, которые являются результатом собственной школы — это парни 1999-2004 годов рождения. Есть уже даже защитник 2005 года рождения, за которым скоро полмира будет гоняться.





Мы ждем, что скоро заявят о себе во взрослом хоккее парни 2001-2005 годов рождения. Выбор игроков будет больше, конкурентная среда — выше. Сейчас просто надо набраться терпения, позитива, оказывать больше доверия к хоккеистам, а от них хочется видеть больше самоотдачи. Если не верить в будущее, зачем тогда вообще работать и предпринимать какие-то действия?





Получится ли попасть на ОИ в 2026 году? Конечно, попадем! Надо верить в это и делать все для того, чтобы пробиться на следующие игры", — цитирует Парфимовича официальный сайт ФХБ, пишет Прессбол.











