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Ряды хоккейного "Динамо-Минск" пополнил десятый легионер

"Зубры" усиливаются, готовясь к новому сезону КХЛ, уже 3 сентября минчане сыграют в гостях у московского "Динамо".

© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк


Шведский нападающий Мальте Стремвалль пополнил ряды минского "Динамо", сообщила пресс-служба столичного хоккейного клуба.

В клубе отметили, пишет Sputnik, что СКА из Санкт-Петербурга взамен получил права на американского защитника Бреннана Менелла.

Стремвалль успел за свою карьеру поиграть в WHL за "Трай-Сити Американс", а также - в AHL за "Хартфорд Вулф Пэк".

Нападающий провел сезон-2018/2019 в составе финского "КооКоо", где отметился в местном чемпионате 30 голами и 27 передачами в 52 матчах. Также Стремвалль был признан лучшим снайпером и бомбардиром.
В КХЛ форвард начал играть в сезоне-2019/2020, в ноябре 2020-го он перешел из "Сочи" в СКА.

В прошлом сезоне Стремвалль в составе питерского клуба стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Всего В Лиге он сыграл 109 встреч, набрав 67 баллов.
Для минского "Динамо" это уже десятый легионер в клубе, не считая российских хоккеистов.

Среди наиболее ключевых игроков "зубры" подписали канадского нападающего Тейлора Бека, шведского защитника Лукаса Бенгтссона и словацкого голкипера Патрика Рыбаря, чеха Якуба Крейчика, шведских нападающих Маттиаса Теденбю и Марио Кемпе. Также в "Динамо" пришел ряд молодых спортсменов.

Главный тренер хоккеистов Крэйг Вудкрофт возлагает большие надежды на грядущий сезон, план минимум – плей-офф Кубка Гагарина.
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