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Бригада Кульбакова обслужит матч квалификации ЧМ-2022 между Исландией и Румынией

Встреча команд запланирована на 2-е сентября в Рейкьявике.

Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч квалификации чемпионата мира-2022 между Исландией и Румынией. 

Встреча команд запланирована на 2-е сентября в Рейкьявике, пишет Спортарена.

В качестве ассистентов Кульбакова эту игру отработают Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый рефери — Виктор Шимусик. 

После трех туров в группе J сборные Румынии и Исландии делят четвертую позицию, имея в активе по три балла. 

Лидером является команда Армении, набравшая девять баллов. 
Источник: Влад Воронин
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