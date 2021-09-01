Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч квалификации чемпионата мира-2022 между Исландией и Румынией.





Встреча команд запланирована на 2-е сентября в Рейкьявике, пишет Спортарена.





В качестве ассистентов Кульбакова эту игру отработают Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый рефери — Виктор Шимусик.





После трех туров в группе J сборные Румынии и Исландии делят четвертую позицию, имея в активе по три балла.





Лидером является команда Армении, набравшая девять баллов.