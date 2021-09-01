Бригада Кульбакова обслужит матч квалификации ЧМ-2022 между Исландией и Румынией
Встреча команд запланирована на 2-е сентября в Рейкьявике.
Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит матч квалификации чемпионата мира-2022 между Исландией и Румынией.
Встреча команд запланирована на 2-е сентября в Рейкьявике, пишет Спортарена.
В качестве ассистентов Кульбакова эту игру отработают Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый рефери — Виктор Шимусик.
После трех туров в группе J сборные Румынии и Исландии делят четвертую позицию, имея в активе по три балла.
Лидером является команда Армении, набравшая девять баллов.
Источник: Влад Воронин
08:20 01/09/2021
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