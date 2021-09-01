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Остапчук о хоккеистах, поздравивших Лукашенко: «Странно, а чего не стоя на коленях....»

Беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о том, как хоккеисты сборной Беларуси - любимцы вождя, проигрывающие все важные турниры -- записали поздравление с днем рождения для Александра Лукашенко.

«Странно, а чего не стоя на коленях они это сделали.... Непорядок!

Ждем осенних очередей на преклонение и лобызание священного места вождя. Благо, уже и пример подан, далее начнутся соревнования, кто изощреннее и искуснее это сделает», – написала Остапчук в Facebook.
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