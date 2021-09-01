Остапчук о хоккеистах, поздравивших Лукашенко: «Странно, а чего не стоя на коленях....»
Беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о том, как хоккеисты сборной Беларуси - любимцы вождя, проигрывающие все важные турниры -- записали поздравление с днем рождения для Александра Лукашенко.
«Странно, а чего не стоя на коленях они это сделали.... Непорядок!
Ждем осенних очередей на преклонение и лобызание священного места вождя. Благо, уже и пример подан, далее начнутся соревнования, кто изощреннее и искуснее это сделает», – написала Остапчук в Facebook.
08:00 01/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение