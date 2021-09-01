Остапчук о хоккеистах, поздравивших Лукашенко: «Странно, а чего не стоя на коленях....»

Беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о том, как хоккеисты сборной Беларуси - любимцы вождя, проигрывающие все важные турниры -- записали поздравление с днем рождения для Александра Лукашенко.