По информации Минского облисполкома, пишет Ex-press.live, в Борисовском районе свободны восемь директорских вакансий.





Самая свежая свободная вакансия — директор футбольного стадиона «Борисов-Арена». В это спортивное сооружения вложено по разным оценкам от 30 до 58 миллионов долларов США в эквиваленте бюджетных средств.





Информации об окупаемости объекта, введённого в эксплуатацию в мае 2014 года, то есть, более семи лет назад, найти не удалось. Однако судя по заполняемости трибун в последние годы, когда успехи формально борисовской команды БАТЭ явно оставляют желать лучшего, окупаемость дорогостоящей футбольной арены теряется в туманной перспективе.

Аншлаги на трибунах стадиона, вмещающего 13 126 зрителей, случались очень давно, когда ФК БАТЭ относительно успешно заявлял о себе в Лиге чемпионов УЕФА. Эти времена, похоже, прошли безвозвратно, и сейчас во время футбольных матчей домашнего чемпионата на трибунах едва ли можно насчитать более двух-трех тысяч болельщиков.





Несколько лет назад собственником государственного спортивного учреждения «Борисов-Арена» стал Борисовский райисполком, и содержание стадиона теперь кладется бременем на районный бюджет.





Сегодня в Борисовском районе сложилась достаточно уникальная ситуация. Такого дефицита руководящих кадров и отсутствие желающих сесть в директорские кресла нет ни в одном из регионов Минской области.







