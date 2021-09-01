Георгий Кондратьев пояснил, почему в сборную Беларуси не был приглашен ни один игрок БАТЭ
Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев пояснил, почему в национальную команду не был приглашен ни один футболист БАТЭ.
Георгий Кондратьев
"Там, к сожалению, сейчас мало кандидатов. Нам очень нужен был Женя Яблонский, однако он, увы, переболел, и мы решили не вызывать его на этот сбор... Не сказал бы, что мы искусственно омолаживаем команду, но посмотрите сами — там и вызывать особо некого. Многие отказались ведь играть еще два года назад. А сейчас считаю, что у нас собраны сильнейшие футболисты", — сказал тренер в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5", пишет Прессбол.
07:31 01/09/2021
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