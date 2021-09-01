+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Георгий Кондратьев пояснил, почему в сборную Беларуси не был приглашен ни один игрок БАТЭ

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев пояснил, почему в национальную команду не был приглашен ни один футболист БАТЭ.

Георгий Кондратьев


"Там, к сожалению, сейчас мало кандидатов. Нам очень нужен был Женя Яблонский, однако он, увы, переболел, и мы решили не вызывать его на этот сбор... Не сказал бы, что мы искусственно омолаживаем команду, но посмотрите сами — там и вызывать особо некого. Многие отказались ведь играть еще два года назад. А сейчас считаю, что у нас собраны сильнейшие футболисты", — сказал тренер в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5", пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]