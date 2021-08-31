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«ВелоГродно» — все… Город лишился еще одного популярного общественного объединения

Гродненский областной суд принял решение ликвидировать общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно». Об этом на своей страничке в соцсетях сообщила член правления велообщества Юлия Коледа.

Об этом пишет «Вечерний Гродно».

По ее словам, со стороны главного управления юстиции Гродненского облисполкома, по заявлению которого и было возбуждено гражданское дело, к велообществу имелись вопросы, но члены организации исправили ошибки, а найденные нарушения можно было устранить в сентябре.

«Но все это не сработало. Мы оказались злостными нарушителями в глазах юстиции и в глазах суда», — поделилась печальной новостью Юлия.

Подробности она сообщит дополнительно.

ООВ «ВелоГродно» было зарегистрировано в октябре 2013 года для популяризации велосипеда как экологического вида транспорта и средства активного отдыха. Члены общественной организации содействовали развитию велоинфраструктуры и велосипедного движения в Гродно.

«ВелоГродно» известно своими многочисленными по количеству участников акциями — «Критическая масса», «Бордюрная пятница», HrodnaRovarFest, «Светопарад», «Леди на велосипеде». Велоактивисты многое сделали и делают для развития велосипедного движения в городе: составляли списки улиц с высокими бордюрами и разбитыми тротуарами, «рисовали» карту с велопарковками, считали велосипедистов и многое другое.

Именно «ВелоГродно» выступал главным организатором популярного веломарафона «Суседзі» на Августовском канале. При ООВ «ВелоГродно» создан клуб по физической культуре и спорту «ВелоГродно» (спортивная команда «ВелоГродно»). В состав клуба входят члены организации, увлекающиеся велоспортом в дисциплине кросс-кантри.
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