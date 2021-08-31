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Белорус Алексей Талай установил рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Прежний держался с 1992 года

Белорусский пловец Алексей Талай установил рекорд на Паралимпийских играх в Токио, сообщает телеканал "Беларусь-1".

"Сначала дебютант на Играх в Токио с потрясающим результатом пробился в финал 50-метровки брассом и позже в главном заплыве превзошел уже свой паралимпийский рекорд. Алексей выступает в самом тяжелом классе спортсменов-паралимпийцев S1, тогда как все его соперники представляют класс S2", - говорится в сообщении.

В предварительном заплыве Талай показал результат в 1 мин. 24,86 сек., в финале - 1 мин. 23,16 сек.
Прежний рекорд держался с 1992 года, пишет Интерфакс-Запад.

фото: beloi.by

По общим итогам состязаний белорусский спортсмен занял 7 место.
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