"Сначала дебютант на Играх в Токио с потрясающим результатом пробился в финал 50-метровки брассом и позже в главном заплыве превзошел уже свой паралимпийский рекорд. Алексей выступает в самом тяжелом классе спортсменов-паралимпийцев S1, тогда как все его соперники представляют класс S2", - говорится в сообщении.





В предварительном заплыве Талай показал результат в 1 мин. 24,86 сек., в финале - 1 мин. 23,16 сек.

Прежний рекорд держался с 1992 года, пишет Интерфакс-Запад.





фото: beloi.by





По общим итогам состязаний белорусский спортсмен занял 7 место.



