Роман Вегеря. Фото: Арсенал





27 августа Комитет по статусу и переходам АБФФ установил факт нарушения статьи 5 (1) Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов, который заключался в том, что футбольный клуб Динамо-Брест осуществил переход Романа Вегери без цели его участия в официальных соревнованиях под эгидой АБФФ.





В связи с этим к клубу были применены дисциплинарные санкции в размере 1.000 (одной тысячи) базовых величин, а к футболисту — дисциплинарные санкции в виде предупреждения.





Напомним, в конце июля Вегерю арендовал дзержинский Арсенал. Права на 21-летнего игрока принадлежат Малорите.





В составе красно-белых защитник провел шесть матчей в первой лиге, пишет sportarena.by





Ранее в карьере футболист выступал за Неман, Лиду, Ислочь, Рух и Динамо-Брест-1960.



