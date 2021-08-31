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АБФФ применила дисциплинарные санкции к брестскому Динамо в размере 29 000 рублей

Бело-голубые осуществили переход Романа Вегери без цели его участия в официальных матчах

Роман Вегеря. Фото: Арсенал

27 августа Комитет по статусу и переходам АБФФ установил факт нарушения статьи 5 (1) Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов, который заключался в том, что футбольный клуб Динамо-Брест осуществил переход Романа Вегери без цели его участия в официальных соревнованиях под эгидой АБФФ.  

В связи с этим к клубу были применены дисциплинарные санкции в размере 1.000 (одной тысячи) базовых величин, а к футболисту — дисциплинарные санкции в виде предупреждения. 

Напомним, в конце июля Вегерю арендовал дзержинский Арсенал. Права на 21-летнего игрока принадлежат Малорите.

В составе красно-белых защитник провел шесть матчей в первой лиге, пишет sportarena.by

Ранее в карьере футболист выступал за Неман, Лиду, Ислочь, Рух и Динамо-Брест-1960.
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