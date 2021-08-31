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Лукашенко отчитался перед Лукашенко

31 августа Александр Лукашенко принял главу НОК Виктора Лукашенко.

Во время встречи они подвели итоги выступления беларусских спортсменов на Олимпийских играх.

На встрече Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности подбора и выявления перспективных спортсменов, начиная с раннего возраста. 

Напомним, Олимпийские игры в Токио оказались худшими за всю историю выступлений Беларуси на Олимпиадах. 

Помимо этого, игры "прославили" Беларусь на весь мир скандалом с бегуньей Кристиной Тимановской.
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