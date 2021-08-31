Лукашенко отчитался перед Лукашенко

Во время встречи они подвели итоги выступления беларусских спортсменов на Олимпийских играх.





На встрече Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности подбора и выявления перспективных спортсменов, начиная с раннего возраста.





Напомним, Олимпийские игры в Токио оказались худшими за всю историю выступлений Беларуси на Олимпиадах.





Помимо этого, игры "прославили" Беларусь на весь мир скандалом с бегуньей Кристиной Тимановской.











