За это десятилетие представители нашей страны оформили 1026 входящих трансферов, а продали 734 футболиста. Всего в этих переходах приняли участие 41 клуб. Белорусские клубы потратили на приобретение игроков 9,1 миллиона долларов, а заработали на продаже футболистов 29 миллионов. Таким образом, чистая прибыль составила 19,9 миллиона долларов.





Мировым лидером по затратам на трансферы футболистов является Англия — клубы этой страны потратили за десять лет 12,4 миллиарда долларов. Второе место занимает Испания (6,7 млрд), третье — Италия (5,6 млрд), на четвертой строчке расположилась Германия (4,4 млрд), на пятой — Франция (4,0 млрд). Более миллиарда долларов на приобретение игроков за минувшее десятилетие потратили также клубы из России (1,7 млрд), Китая (1,7 млрд), Португалии (1,3 млрд) и Турции (1,1 млрд).





В России на приобретение игроков за десятилетие потратили почти 1,7 миллиардов долларов, а продали на 855 миллионов. В Украине эти цифры составляют 500,7 миллионов и 864 миллиона. В Польше клубы купили на 93,5 миллиона, продали — на 297,5 миллионов долларов. А в Казахстане, например, убыток от купли-продажи футболистов составил 27,7 миллионов долларов, — информирует официальный сайт ФИФА.