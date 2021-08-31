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За последние десять лет белорусские клубы потратили на трансферы 9,1 млн долларов

В опубликованном на официальном сайте ФИФА отчете обо всех трансферах за последние десять лет белорусские клубы занимают скромные позиции.

За последние десять лет белорусские клубы потратили на трансферы 9,1 млн долларов
За это десятилетие представители нашей страны оформили 1026 входящих трансферов, а продали 734 футболиста. Всего в этих переходах приняли участие 41 клуб. Белорусские клубы потратили на приобретение игроков 9,1 миллиона долларов, а заработали на продаже футболистов 29 миллионов. Таким образом, чистая прибыль составила 19,9 миллиона долларов.

Мировым лидером по затратам на трансферы футболистов является Англия — клубы этой страны потратили за десять лет 12,4 миллиарда долларов. Второе место занимает Испания (6,7 млрд), третье — Италия (5,6 млрд), на четвертой строчке расположилась Германия (4,4 млрд), на пятой — Франция (4,0 млрд). Более миллиарда долларов на приобретение игроков за минувшее десятилетие потратили также клубы из России (1,7 млрд), Китая (1,7 млрд), Португалии (1,3 млрд) и Турции (1,1 млрд).

В России на приобретение игроков за десятилетие потратили почти 1,7 миллиардов долларов, а продали на 855 миллионов. В Украине эти цифры составляют 500,7 миллионов и 864 миллиона. В Польше клубы купили на 93,5 миллиона, продали — на 297,5 миллионов долларов. А в Казахстане, например, убыток от купли-продажи футболистов составил 27,7 миллионов долларов, — информирует официальный сайт ФИФА.
Прессбол
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