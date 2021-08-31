Александр Руммо отметил, что был уверен, что на Олимпиаду беларусы не попадут, поскольку за сборную «на Родине вообще не болеют, не переживают».





«Может, спортсмены сами и думают, что они играют для народа, для людей, но беларусы так не считают», — заявил тренер.





По его мнению, «какая-то часть страны, может, три процента, поддерживает команду, но вся остальная часть Беларуси – исключительно против». Причина этого в том, что «хоккеистам не хватило мужества, смелости заступиться за свой народ, за своих же болельщиков», считает Александр Руммо.





«Сегодняшнее отношение белорусов к сборной – это как раз то, что игроки и заслужили. 100 процентов! Это же карма, и я в нее верю. Она всех настигнет при этой жизни, каждый ответит за свои слова и поступки. Получит то, на что наработал.





В итоге эта карма собрала сборную, завезла в Братиславу и показала, что в этой жизни не все решает спорт, что хоккей – это не самое главное. Нужно ценить и другие, более важные вещи. Может, игроки задумаются над тем, что они делают или не делают», — сказал тренер.





При этом, подчеркнул он, «если игроки не поменяют свое отношение, то рано или поздно сборная вообще будет играть без болельщиков».





«Не видеть успехи, надо быть дураком»

Отец белорусского хоккеиста Михаила Грабовского Юрий в ответ заявил, что «только благодаря кому-то хоккей в стране остался, в отличие от соседки». По его словам, результаты у сборной есть, «они скромные пока, но когда сборная играла на равных с командой уровня Словакии, все было до последнего не ясно».





«Не видеть успехи, надо быть дураком или прикрывать свои грязные мысли. Вас же не успехи волнуют, вам пока еще интересен Шарангович, пока еще вы не знаете, подписал он там или нет. Да вам п… (безразлично – ред.) на спорт вообще», — сказал Юрий Грабовский.





По его словам, «люди, занимающиеся сейчас хоккеем, знают, что делают».





Как сообщал Телеграф, в Братиславе 29 августа завершилась олимпийская квалификация. Сборной Беларуси для завоевания путевки на Олимпиаду необходима была победа в основное время над Словакией, однако команда Крэйга Вудкрофта уступила со счетом 1:2. Но белорусские спортсмены и руководство сборной не унывает.





В третьем, заключительном, туре подопечные Крэйга Вудкрофта провели неплохой матч против Словакии, но ничья в основное время (1:1) не устраивала белорусских хоккеистов. В итоге, замена вратаря на шестого полевого игрока в концовке матча вылилась в пропущенную шайбу и поражение со счетом 1:2, и в Пекин в феврале 2022 года едет Словакия.





Ранее на этом турнире сборная Беларуси сначала сенсационно уступила Польше со счетом 0:1, после чего одержала волевую победу над австрийцами – 5:2. Итоговое положение команд в группе: Словакия – 9 очков (3 матча), Беларусь – 3 (3), Польша – 3 (3), Австрия – 3 (3).





Таким образом, белорусская команда в третий раз кряду осталась без Олимпийских игр. Всего сборная Беларуси по хоккею выступала на Олимпийских играх три раза: 1998, 2002 и 2010. Лучший результат был достигнут на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити – четвертое место.