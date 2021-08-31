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Георгий Кондратьев: связка из братьев Лисаковичей? Будем смотреть по ситуации

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев рассказал о приглашении Лисаковича-младшего и перспективах его взаимодействия с Лисаковичем-старшим.


Из молодежной сборной во взрослую приглашен Лисакович-младший.

Это сделано по причине отсутствия Яблонского. Отличный шанс для молодого игрока "Ислочи" заявить о себе. Потенциал у него хороший, в последних матчах чемпионата страны он смотрелся здорово. Это пример для остальных — двери в сборную ни для кого не закрыты. Есть ли возможность попробовать на поле связку из братьев? Они вместе, по-моему, никогда не играли. Будем смотреть по ситуации. Шанс выйти на поле оба получат обязательно.

Виталию Лисаковичу приходится в "Локомотиве" непросто...

Внимательно слежу за ним. Конкуренция в московском клубе очень приличная. Линия атаки у железнодорожников мощная. Рад, что Виталий работает, не опускает рук. Выходит и усиливает игру. В предпоследнем туре отличился, в последнем, хоть и вышел на пять минут, чуть не забил. Тренер ему доверяет, это главное. Жаль, что таких мастеров в России у нас больше нет. Помимо Лисаковича, никто и не играет. Меня удивила одна из публикаций, где говорилось, что Кондратьев из чемпионата России никого не вызывает. А кто, кроме Лисаковича, выходит на поле? Вот и ответ на вопрос. Вызов в сборную получают сильнейшие, пишет Прессбол.
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