Виктория Азаренко одолела Терезу Мартинцову и уверенно вышла в 1/32 финала "US Open"
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко успешно стартовала в одиночном разряде "US Open": в первом круге этого престижного турнира она в двух сетах одолела Терезу Мартинцову из Чехии.
В 1/32 финала белорусская теннисистка встретится с итальянкой Джасмин Паолини (99 ВТА).
Игра продолжалась 1 час 10 минут. За матч Виктория подала три эйса против одного у Терезы. Соперницы совершили по две двойные ошибки. 19-7 — соотношение виннерсов, пишет Прессбол.
US Open, Нью-Йорк, США
Призовой фонд — 57 500 000 долларов
Женщины, одиночный разряд, 1-й круг
Виктория Азаренко (19 ВТА, Беларусь, 18) — Тереза Мартинцова (60 ВТА, Чехия) — 6:4, 6:0
08:54 31/08/2021
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