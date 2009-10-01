Украинский журналист: «Милевский завершает карьеру»
Экс-нападающий «Динамо» Брест и сборной Украины Артем Милевский вскоре завершит свою карьеру, сообщил журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.
Последним клубом 36-летнего футболиста был «Минай».
За карьеру Милевский успех поиграть за «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», «Динамо» Брест и «Кишварду».
Был участником чемпионата мира 2006 и чемпионата Европы 2012 в составе сборной Украины.
3-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный победитель Суперкубка Украины.
Лучший бомбардир чемпионата Украины 2009/10.
В составе брестского «Динамо» нападающий выиграл чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси и трижды Суперкубок Беларуси.
08:34 31/08/2021
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