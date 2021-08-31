











Шаттл во время инцидента, как сообщается, находился под ручным управлением оператора. Транспортное средство двигалось со скоростью 1-2 км/ч и остановилось на перекрёстке, чтобы повернуть.





Однако едва начав движение, автобус сбил пешехода, пишет Dev.by. Пострадавшим оказался слабовидящий паралимпиец. Мужчина получил лёгкие травмы, его доставили в медучреждение.





Президент Toyota Акио Тойота принёс свои извинения. Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и заявил, что компания готова сотрудничать с местными правоохранителями, а также проведёт собственное расследование.





До получения результатов расследования Toyota решила приостановить использование беспилотных пассажирских автобусов.