Беспилотник Toyota сбил слабовидящего паралимпийца
Toyota приостанавливает использование своих беспилотных микроавтобусов Toyota e-Palette. Причина — авария на Паралимпийских играх в Токио, беспилотник сбил слабовидящего спортсмена.
Шаттл во время инцидента, как сообщается, находился под ручным управлением оператора. Транспортное средство двигалось со скоростью 1-2 км/ч и остановилось на перекрёстке, чтобы повернуть.
Однако едва начав движение, автобус сбил пешехода, пишет Dev.by. Пострадавшим оказался слабовидящий паралимпиец. Мужчина получил лёгкие травмы, его доставили в медучреждение.
Президент Toyota Акио Тойота принёс свои извинения. Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и заявил, что компания готова сотрудничать с местными правоохранителями, а также проведёт собственное расследование.
До получения результатов расследования Toyota решила приостановить использование беспилотных пассажирских автобусов.
08:35 31/08/2021
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