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Беспилотник Toyota сбил слабовидящего паралимпийца

Toyota приостанавливает использование своих беспилотных микроавтобусов Toyota e-Palette. Причина — авария на Паралимпийских играх в Токио, беспилотник сбил слабовидящего спортсмена.




Шаттл во время инцидента, как сообщается, находился под ручным управлением оператора. Транспортное средство двигалось со скоростью 1-2 км/ч и остановилось на перекрёстке, чтобы повернуть.

Однако едва начав движение, автобус сбил пешехода, пишет Dev.by. Пострадавшим оказался слабовидящий паралимпиец. Мужчина получил лёгкие травмы, его доставили в медучреждение.

Президент Toyota Акио Тойота принёс свои извинения. Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и заявил, что компания готова сотрудничать с местными правоохранителями, а также проведёт собственное расследование. 

До получения результатов расследования Toyota решила  приостановить использование беспилотных пассажирских автобусов.
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