Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире, но отклонил предложение "ПСЖ"
Французский нападающий Килиан Мбаппе отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" о пролонгации контракта, по которому он мог бы получать € 40 млн в год.
Такая сумма сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире, информирует журналист Танкреди Палмери в твиттере, ссылаясь на информацию из эфира RMC Sport.
Теперь мадридский "Реал" намерен связаться с Мбаппе и предложить ему предварительный контракт, пишет Прессбол. Ранее клуб вышел из переговоров, так как не получил своевременный ответ от "ПСЖ".
Килиан выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
08:14 31/08/2021
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