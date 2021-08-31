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Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире, но отклонил предложение "ПСЖ"

Французский нападающий Килиан Мбаппе отклонил предложение "Пари Сен-Жермен" о пролонгации контракта, по которому он мог бы получать € 40 млн в год.


Такая сумма сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире, информирует журналист Танкреди Палмери в твиттере, ссылаясь на информацию из эфира RMC Sport.

Теперь мадридский "Реал" намерен связаться с Мбаппе и предложить ему предварительный контракт, пишет Прессбол. Ранее клуб вышел из переговоров, так как не получил своевременный ответ от "ПСЖ".

Килиан выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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