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Александра Саснович уступила Елене Рыбакиной на старте US Open

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет 57,2 миллиона долларов, завершится турнир 12 сентября.



Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису в первом круге.

Наша соотечественница проиграл представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, посеянной под 19-м номером, пишет Sputnik. Борьбы не получилось: белоруска уступила в двух сетах – 2:6, 3:6

Сегодня (в ночь на вторник по белорусском времени) в четвертом в сезоне турнире из серии Большого шлема стартует еще одна наша теннисистка Виктория Азаренко. Она сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.

В минувшем году Азаренко дошла до финала US Open, где уступила японке Наоми Осаке. Это было третье поражение в финале состязаний, в 2012 и 2013 годах она проигрывала Серене Уильямс, которая пропускает нынешний турнир из-за травмы.

Первая ракетка Беларуси и вторая в мире Арина Соболенко вступит в борьбу во вторник. Ее первая соперница – Нина Стоянович из Сербии.

Также 31 августа начнут выступления и наши мужчины. Егор Герасимов на старте сойдется с поляком Хубертом Гуркачем, а недавнему триумфатору турнира в американском Уинстон-Салеме Илье Ивашко в первом раунде будет противостоять один из хозяев корта – Теннис Сангрен.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет 57,2 миллиона долларов, завершится турнир 12 сентября.

В этом году организаторы решили открыть трибуны для зрителей, в 2020-м доступа для фанатов не было из-за пандемии.
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