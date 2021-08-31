







Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису в первом круге.





Наша соотечественница проиграл представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, посеянной под 19-м номером, пишет Sputnik. Борьбы не получилось: белоруска уступила в двух сетах – 2:6, 3:6





Сегодня (в ночь на вторник по белорусском времени) в четвертом в сезоне турнире из серии Большого шлема стартует еще одна наша теннисистка Виктория Азаренко. Она сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.





В минувшем году Азаренко дошла до финала US Open, где уступила японке Наоми Осаке. Это было третье поражение в финале состязаний, в 2012 и 2013 годах она проигрывала Серене Уильямс, которая пропускает нынешний турнир из-за травмы.





Первая ракетка Беларуси и вторая в мире Арина Соболенко вступит в борьбу во вторник. Ее первая соперница – Нина Стоянович из Сербии.





Также 31 августа начнут выступления и наши мужчины. Егор Герасимов на старте сойдется с поляком Хубертом Гуркачем, а недавнему триумфатору турнира в американском Уинстон-Салеме Илье Ивашко в первом раунде будет противостоять один из хозяев корта – Теннис Сангрен.





Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет 57,2 миллиона долларов, завершится турнир 12 сентября.





В этом году организаторы решили открыть трибуны для зрителей, в 2020-м доступа для фанатов не было из-за пандемии.