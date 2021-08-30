Почеттино оценил дебют Месси за ПСЖ





Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от дебюта Лионеля Месси в составе парижского клуба. Об этом сообщает RMC Sport.





Специалист положительно оценил действия аргентинца на поле. «Лео хорошо вошел в игру. Его первые касания дали нам что-то, добавили команде уверенности», — заявил тренер.





Почеттино также отметил, пишет Лента.Ру, что пока аргентинец далек от идеальной формы. По словам тренера, Месси хорошо тренируется и будет в порядке после перерыва, связанного с матчами сборных.





Месси дебютировал в составе ПСЖ в воскресенье, 29 августа, в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0). Аргентинец вышел на замену на 66-й минуте матча вместо Неймара и не отметился результативными действиями.



