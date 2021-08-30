



О достижении своей мамы Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram.





«Моя мама в юности профессионально занималась плаванием. Сейчас ей 62 года, и в этом году она приняла решение вернуться к тренировкам. Вчера был первый за долгое время старт для нее. Заплыв на 1 км на открытой воде. У мамы “бронза”! Я так горжусь ей! Какая же она крутая!» – прокомментировал Дмитрий у себя в Stories.



