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Дмитрий Шепелев: «У мамы “бронза”! Я так горжусь ей! Какая же она крутая!»

Мама телеведущего Дмитрия Шепелева выиграла бронзовую медаль в плавании. А ей 62


О достижении своей мамы Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram.

«Моя мама в юности профессионально занималась плаванием. Сейчас ей 62 года, и в этом году она приняла решение вернуться к тренировкам. Вчера был первый за долгое время старт для нее. Заплыв на 1 км на открытой воде. У мамы “бронза”! Я так горжусь ей! Какая же она крутая!» – прокомментировал Дмитрий у себя в Stories.
citydog.by
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