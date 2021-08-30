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Белорусский пловец Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио

Белорусский пловец Егор Щелканов в заплыве на 100 м на спине (категория S-9) выиграл серебряную награду на Паралимпиаде в Токио.

Паралимпиец пропустил вперед россиянина Богдана Мозгового. Бронза на счету Тимоти Ходжа из Австралии, пишет smartpress.by

Белорусские спортсмены уже выиграли на Паралимпиаде в столице Японии шесть наград. Четыре золота завоевал пловец Игорь Бокий. Бронза на счету копьеметательницы Елизаветы Петренко.

В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.
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