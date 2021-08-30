Особое внимание, которое Александр Лукашенко уделяет этому виду спорту, вылилось в колоссальные по белорусским меркам инвестиции. Но результат все хуже и хуже.





Три месяца назад сборная провалилась на чемпионате мира по хоккею. Шанс реабилитироваться представился в конце лета: для этого нужно было выиграть отбор на предстоящие Игры в Пекине. Пикантности ситуации добавляла то, что проходил он как раз накануне дня рождения правителя.





Все пошло не по плану с самого начала. В первом же матче белорусы сенсационно програли полякам, обретающимся в третьем по силе дивизионе мирового хоккея – 0:1. Этот провал главный тренер сборной сопроводил феерическим комментарием.





Моя команда многое сегодня делала хорошо. Не получилось только забросить шайбы. Крэйг Вудкрофт





Затем сборная Беларуси нанесла поражение Австрии. Решающим стал матч против Словакии. Собственно, так и предполагалось накануне турнира. Но поражение от поляков внесло небольшую, но, как выяснилось впоследствии, роковую поправку: белорусам обязательно нужно было не просто победить словаков, а сделать это в основное время. Переход в овертайм автоматически означал, что путевка на Олимпиаду уходит к хозяевам льда.





...До сирены оставалось немногим более двух минут, а счет был ничейным. И тогда Вудкрофт рискнул заменить вратаря на шестого полевого. Но пользу из этого извлекли не белорусы, а их соперники, расстрелявшие пустую «рамку». Словакия победила – 2:1. И оставила «красно-зеленых» без Олимпиады.





Если бы не конфуз с поляками (оглушительный сам по себе), не пришлось бы снимать вратаря, и оставались шансы выиграть билет в Пекин в овертайме матча со словаками или в серии буллитов. Но стартовый провал аукнулся на самом финише. В результате в багаже из Братиславы команда везет лишь зажигательные комментарии коуча.





Безусловно, этой сборной есть, чем гордиться. Однозначно, белорусский хоккей за последнее время стал лучше. По-моему, развитие хоккея в стране идет в правильном направлении. Крэйг Вудкрофт





Ага, конечно. Последнее место на чемпионате мира. Третий подряд пролет мимо Олимпиады. Лучше некуда.