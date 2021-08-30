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Тренер сборной Уэльса: Матч с белорусами в Казани - это кошмар

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал проведение матча квалификации чемпионата мира-2022 с командой Беларуси в Казани.



"В первую очередь мы сочувствуем белорусам — это бесспорно. Но УЕФА остановился на варианте с Казанью — с финансовой и логистической точек зрения это кошмар. Игрокам пришлось сдать множество тестов, нам пришлось ездить по всей Великобритании, чтобы сдавать отпечатки пальцев и анализы. Мы были вынуждены расширить состав из-за того, что визы нужно было получать за три недели до отъезда — это тоже безумие", — цитирует Пейджа walesonline.co.uk.



Великобритания, страны Европейского союза и другие государства Европы ранее ввели запрет на полеты над Беларусью после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Матч Беларусь — Уэльс пройдет 5 сентября в Казани и начнется в 16.00.

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/393734
Источник: pressball.by
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