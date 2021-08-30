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Oops! После запрета Минспорта провластные спортсмены все равно поехали за границу и провалились

18 августа министр спорта Сергей Ковальчук подписал приказ, который запретил участие беларуских спортсменов в коммерческих стартах, а также выезды за границу.

Однако провластные спортсмены поехали как раз на такие соревнования — и провалили выступление.

Одно из популярных коммерческих соревнований — «Бриллиантовая лига» по легкой атлетике. На каждом из 12 этапов разыгрывают призовой фонд в 25 тысяч долларов, победителям достается еще по нескольку десятков тысяч долларов.

До запрета Минскорта в «Бриллиантовой лиге» состоялось семь этапов — на которых выступали и беларуские спортсмены.

После запрета, впрочем, тоже. На двух этапах приняли участие пятеро беларуских атлетов, которые заодно являются ярыми сторонниками Лукашенко. И провалились.

Юджин (США)
ИРИНА ЖУК (прыжки с шестом): последнее место, не преодолела стартовую высоту

Лозанна (Швейцария)
ПАВЕЛ МЕЛЕШКО (метание копья): 6 место

АЛЕКСЕЙ КОТКОВЕЦ (метание копья): 7 место

МАКСИМ НЕДОСЕКОВ (прыжки в высоту): «нет результата»: не взял с трех попыток стартовую высоту 2,16 метра (на Олимпиаде в Токио он завоевал бронзовую медаль с результатом 2,37 метра)

АНАСТАСИЯ МИРОНЧИК-ИВАНОВА (прыжки в длину): 6 место из 8, результат 6,48 метра (на Олимпиаде в Токио с результатом 6,55 даже не прошла квалификацию в финал). Впрочем, даже за такой результат полагается 1.000 долларов призовых.
Источник: the-village.me
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