Однако провластные спортсмены поехали как раз на такие соревнования — и провалили выступление.





Одно из популярных коммерческих соревнований — «Бриллиантовая лига» по легкой атлетике. На каждом из 12 этапов разыгрывают призовой фонд в 25 тысяч долларов, победителям достается еще по нескольку десятков тысяч долларов.





До запрета Минскорта в «Бриллиантовой лиге» состоялось семь этапов — на которых выступали и беларуские спортсмены.





После запрета, впрочем, тоже. На двух этапах приняли участие пятеро беларуских атлетов, которые заодно являются ярыми сторонниками Лукашенко. И провалились.





Юджин (США)

ИРИНА ЖУК (прыжки с шестом): последнее место, не преодолела стартовую высоту





Лозанна (Швейцария)

ПАВЕЛ МЕЛЕШКО (метание копья): 6 место





АЛЕКСЕЙ КОТКОВЕЦ (метание копья): 7 место





МАКСИМ НЕДОСЕКОВ (прыжки в высоту): «нет результата»: не взял с трех попыток стартовую высоту 2,16 метра (на Олимпиаде в Токио он завоевал бронзовую медаль с результатом 2,37 метра)





АНАСТАСИЯ МИРОНЧИК-ИВАНОВА (прыжки в длину): 6 место из 8, результат 6,48 метра (на Олимпиаде в Токио с результатом 6,55 даже не прошла квалификацию в финал). Впрочем, даже за такой результат полагается 1.000 долларов призовых.



