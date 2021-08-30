Кто поборется за хоккейное золото Олимпиады-2022 - оглашаем весь список
В минувшее воскресенье завершилась квалификация на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году в Пекине.
12 сборных распределены по трем квартетам:
группа А: Германия, Канада, Китай, США;
группа В: Дания, Россия, Чехия, Швейцария;
группа С: Латвия, Словакия, Финляндия, Швеция.
Согласно регламенту турнира квартет лучших сборных по итогам группового турнира напрямую получит путевки в 1/4 финала, остальные четыре места в стадии плей-офф будут разыграны в квалификационном раунде.
Напомним, на минувшюих зимних Играх золото завоевали россияне, в драматичном финале переигравшие немцев — 4:3.
Как сообщалось ранее, белорусская сборная провалила олимпийскую квалификацию.
Источник: naviny
14:27 30/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение