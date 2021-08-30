Месси дебютировал в составе ПСЖ. Вышел на замену и ни разу не пробил по воротам

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, который в летнее межсезонье перешел из испанской "Барселоны" в ПСЖ (Франция), провел первый матч в составе нового клуба. В победном для парижан поединке Лиги 1 против "Реймса" (2:0) Месси на 65-й минуте сменил экс-партнера по "Барселоне" бразильца Неймара, пишет 29 августа Twitter французского клуба.