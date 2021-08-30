Месси дебютировал в составе ПСЖ. Вышел на замену и ни разу не пробил по воротам
Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, который в летнее межсезонье перешел из испанской "Барселоны" в ПСЖ (Франция), провел первый матч в составе нового клуба. В победном для парижан поединке Лиги 1 против "Реймса" (2:0) Месси на 65-й минуте сменил экс-партнера по "Барселоне" бразильца Неймара, пишет 29 августа Twitter французского клуба.
Фото: Paris Saint-Germain / Twitter
По данным портала футбольной статистики WhoScored, пишет Гордон, за отведенное время Месси ни разу не пробил по воротам, но отдал 20 точных передач (всего – 21).
В составе ПСЖ дублем отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (на 15-й и 63-й минутах), отмечается в Twitter клуба.
ПСЖ – лидер Лиги 1, после четырех туров у команды максимальный результат – четыре победы и 12 набранных очков, подчеркивается на сайте французского чемпионата.
09:49 30/08/2021
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