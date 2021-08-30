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Умер Жак Рогге, бывший президент МОК

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер на 80-м году жизни, сообщил комитет. Причина смерти не раскрывается. Жак Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 год.

  Фото: REUTERS 

Соболезнования выразил действующий президент МОК Томас Бах. «Все олимпийское движение будет глубоко скорбеть по потере замечательного друга и преданного поклонника спорта»,— передаются его словам на сайте МОК, пишет Kommersant.ru. В связи со смертью господина Рогге олимпийские флаги на объектах МОК будут приспущены.

Жак Рогге перед назначением на пост президента МОК возглавлял Олимпийский комитет Бельгии (с 1989 по 1992 год) и Европейской олимпийский комитет (с 1989 по 2001 год), после отставки он стал почетным президентом международного комитета. Последней Олимпиадой, организованной при его участии, стали Игры 2012 года в Лондоне.
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